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Сюжет:

Иордания и Египет отвергли требование о переселении к ним жителей Газы

Petra: Иордания и Египет подтвердили неприятие перемещения населения Газы в их страны
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Фото: TASS/EPA/HAITHAM IMAD
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Король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси подтвердили, что не принимают любые насильственные попытки перемещения населения сектора Газа в их страны. Об этом 19 октября пишет Petra.

Иорданское агентство сообщает, что они выразили свою позицию в ходе двухсторонних переговоров, за которыми последовали расширенные в Каире.

«Лидеры двух стран повторили призыв немедленно прекратить войну в секторе Газа, защитить мирное население, снять блокаду и доставить там гуманитарную помощь», — передает Petra.

Кроме того, иорданский король и президент Египта отметили, что конфликт может распространиться дальше на Ближний Восток, если его не остановить.

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Накануне, 18 октября, министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил об отмене запланированного на тот день четырехстороннего саммита по ситуации в секторе Газа с участием американского лидера Джо Байдена. Саммит должен был состояться в среду в Аммане с участием президента США, лидеров Египта и Палестины. Позже Белый дом сообщил об отмене Байденом поездки в Иорданию после визита солидарности в Израиль.

Ранее, 14 октября, власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через сухопутный переход «Рафах». Гражданам СШАне позволили перейти границу, после того как они несколько часов прождали перед контрольно-пропускным пунктом в ожидании ответа египетских властей. Источники пояснили, что Египет отказался использовать пограничный переход только для пропуска через него иностранцев, желающих уехать из анклава.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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