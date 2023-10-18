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Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа с участием американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади.

Иордания отменила саммит, который она должна была провести в среду в Аммане с участием президента США, лидеров Египта и Палестины для обсуждения ситуации в Газе, заявил министр, передает телеканал Al Jazeera.

Также ожидалось, что Байден встретится с арабскими лидерами после визита солидарности в Израиль. Тем временем глава Белого дома его покинул и отправился в поездку по Ближнему Востоку. Об этом стало известно после того, как Иордания выпустила заявление об отмене четырехстороннего саммита.

Позже Белый дом сообщил об отмене Байденом поездки в Иорданию.

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Накануне, 17 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что вопрос освобождения заложников будет одной из ключевых тем президента Байдена во время его поездки на Ближний Восток.

Ранее в этот день египетский телеканал Al-Qahera News сообщил о трехстороннем саммите Египта, США и Иордании, который пройдет 18 октября в иорданской столице Аммане.

Позднее 17 октября член политбюро движения Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС готово незамедлительно отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня. Также глава Евросовета Шарль Мишель заявил о готовности ЕС выступить в качестве посредника в вопросе освобождения заложников.

16 октября сообщалось, что число заложников движения ХАМАС может составлять от 200 до 250 человек. Источник в боевом крыле заявил, что ХАМАС намерено освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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