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В ХАМАС заявили о готовности отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня

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Фото: ТАСС/Иван Батырев
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В ХАМАС заявили, что готовы незамедлительно отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня. Об этом член политбюро движения Муса Абу-Марзук заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera.

«Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», — отметил Марзук.

17 октября глава Евросовета Шарль Мишель заявил о готовности ЕС выступить в качестве посредника в вопросе освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС в Израиле.

О переговорах с политическим крылом ХАМАС по освобождению заложников заявлял также глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принял решение максимально содействовать освобождению иностранцев и гражданских лиц, а также решению других гуманитарных вопросов.

Накануне сообщалось, что число заложников движения ХАМАС может составлять от 200 до 250 человек. Источник в боевом крыле заявил, что ХАМАС намерен освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

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