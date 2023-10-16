Боевое крыло ХАМАС назвало число заложников группировки

Число заложников движения ХАМАС может составлять от 200 до 250 человек. Об этом 16 октября сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя боевого крыла ХАМАС — бригады «Аль-Кассам».

«По нашим оценкам, число заключенных составляет от 200 до 250 человек», — передает издание слова источника.

По словам представителя бригады «Аль-Кассам», группировка удерживает 200 израильских пленных, а остальные «распределены между другими фракциями». Источник добавил, что ХАМАС намерен освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах».

Ранее в этот день стало известно, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. Отмечается, что в числе заложников много пожилых людей, детей и женщин.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.