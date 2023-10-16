ЦАХАЛ сообщила о почти 200 удерживаемых в Газе заложниках

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. Об этом в понедельник, 16 октября, пишет The Times of Israel со ссылкой на контр-адмирала ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Отмечается, что в числе заложников много пожилых людей, детей и женщин.

По словам Хагари, военнослужащие располагают некоторыми данными о местонахождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

«Мы прилагаем доблестные усилия, чтобы попытаться понять, где находятся заложники в секторе Газа, и у нас есть такая информация», — приводит издание его слова, сказанные на пресс-конференции.

Военный добавил, что ЦАХАЛ не будет планировать нападение, способное поставить под угрозу израильский народ.

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.