Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

Турция ведет переговоры с политическим крылом ХАМАС об освобождении заложников. Об этом 17 октября сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции в Бейруте, трансляцию которой вело агентство Anadolu.

«На данный момент мы получили запросы от разных стран об освобождении их граждан. Мы начали обсуждать эти вопросы, особенно с политическим крылом ХАМАС», — заявил Фидан.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение максимально содействовать освобождению иностранцев и гражданских лиц, а также решению других гуманитарных вопросов.

Он также отметил, что сейчас пришло время предпринимать действия в отношении создания двух государств на территории Израиля.

«Настало время для международного сообщество предпринять серьезные шаги в отношении палестинского государства с двумя государствами, основанного на границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме», — резюмировал Фидан, чьи слова также приводятся агентством.

Также египетский телеканала Al-Qahera News сообщил о трехстороннем саммите Египта, США и Иордании, который пройдет 18 октября в иорданской столице Аммане.

«Это происходит в рамках усилий Египта и Иордании в партнерстве с Соединенными Штатами Америки открыть безопасные коридоры для поступления гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор Газа», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день глава МИД Турции сообщил о готовности Анкары выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения. Он подчеркнул, что другие страны также должны выступить гарантами Израиля. После того как будет достигнуто соглашение, которое примут обе стороны, гарант страны должны взять на себя ответственность за выполнение его требований.

16 октября администрация турецкого лидера сообщила о переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.