Турция заявила о готовности выступить гарантом Палестины в случае мира

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о готовности Анкары выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения. Фидан подчеркнул, что страны, которые будут гарантами для палестинской стороны, должны быть из Ближневосточного региона.

«Сюда входит Турция. Другие страны также должны быть гарантами для Израиля. После того как будет достигнуто соглашение, которое примут обе стороны, гарант страны должны взять на себя ответственность за выполнение его требований», — приводит слова министра 17 октября турецкая газета Star.

Фидан подчеркнул, что только таким образом можно установить постоянный мир. Глава МИД Турции добавил: если среди палестинцев есть те, кто будет действовать вопреки мирному соглашению, эти страны должны занять определенную позицию.

«Если не будет гарантирован мир, государство Израиль и его народ в регионе никогда не смогут чувствовать себя в безопасности. Они будут постоянно чувствовать необходимость угнетать других и совершать насилие, чтобы обеспечивать свою безопасность. Эта спираль будет постоянно вращаться сама по себе», — сказал Фидан.

Он также ответил на вопрос о возможных миротворческих силах из Турции. По его словам, вопрос гарантий не обсуждался, но «как основную идею сторонам, с которыми мы говорим» Анкара предлагает на рассмотрение и эту.

«Это значит сделать шаг к миру. Это значит принести постоянный мир в регион», — резюмировал он преимущества мирного договора между конфликтующими сторонами.

Ранее Фидан сообщал о выдвижении Анкарой идеи создания системы гарантов для сторон палестино-израильского конфликта.

16 октября администрация турецкого лидера сообщила о переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта.

13 октября президент Турции в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявлял, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств. Он призвал западные страны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте. В этот же день Эрдоган распорядился отправить первую партию гуманитарной помощи для сектора Газа через Египет.

7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.