Эрдоган обсудил с президентом Ирана палестино-израильский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом 16 октября сообщила администрация турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались конфликт между Израилем и Палестиной, растущая напряженность в регионе и шаги, которые необходимо в связи с этим сделать. Президент Эрдоган высказался за скорейшее прекращение конфликта, отметив, что это имеет важное значение для мира в регионе и во всем мире», — говорится в сообщении в X (бывшем Twitter).

Эрдоган заявил, что Турция прилагает максимальные усилия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и призывает избегать шагов, которые усиливают напряженность. По его словам, к длительному миру между сторонами могут привести взаимовыгодные соглашения.

Ранее в этот день пути урегулирования палестино-израильского конфликта обсудили президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад. В ходе телефонного разговора лидеры подчеркнули необходимость немедленно доставить гуманитарную помощь гражданскому населению сектора Газа и прекратить бомбардировки и перемещение населения, осуществляемые израильскими властями против невинных людей в секторе Газа.

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, движение ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.