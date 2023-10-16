Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе телефонного разговора в понедельник, 16 октября, обсудили пути прекращения израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщили в канцелярии сирийского лидера.

«Президент Башар Асад обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пути прекращения израильской агрессии в секторе Газа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Сирии.

Лидеры подчеркнули необходимость немедленно доставить гуманитарную помощь гражданскому населению сектора Газа и прекратить бомбардировки и перемещение населения, осуществляемые израильскими властями против невинных людей в секторе Газа.

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в тот же день заявил, что призыв Израиля о выселении 1,1 млн жителей из сектора Газа является нарушением прав человека. Дипломат подчеркнул, что насилие и бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.