Эрдоган призвал Запад содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Президент Труции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что западные государства должны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте. Об этом, как сообщает Anadolu, 13 октября проинформировали в канцелярии турецкого президента.

«Президент Эрдоган заявил, что нарушения прав человека в отношении мирных жителей Газы недопустимы, что Турция предпринимает усилия по доставке им помощи. Президент Эрдоган сообщил, что особенно западные страны должны предпринять шаги по снижению градуса напряженности и что следует избегать усилий, которые не служат миру», — говорится в сообщении.

По словам Эрдогана, завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно путем создания двух государств. Он отметил, что международное сообщество должно прислушаться к предложениям Турции.

Ранее в этот день стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отправить первую партию гуманитарной помощи для сектора Газа через Египет.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.