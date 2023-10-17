В ЕС заявили о желании стать посредником в освобождении захваченных ХАМАС заложников

Европейский союз (ЕС) готов стать посредником в вопросе освобождения заложников, захваченных радикальным движением ХАМАС в Израиле. Об этом 17 октября заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он также сообщил, что ЕС добивается эвакуации иностранных граждан из сектора Газа и обеспечения гуманитарной помощи анклаву.

«Мы работаем со всеми лидерами региона, чтобы организовать эвакуацию иностранных граждан из сектора, а также обеспечить гуманитарный доступ, чтобы иметь возможность доставить гумпомощь населению», — сказал он по итогам виртуального саммита ЕС.

Ранее в этот день глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Анкара ведет переговоры с политическим крылом ХАМАС об освобождении заложников. Он отметил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принял решение максимально содействовать освобождению иностранцев и гражданских лиц, а также решению других гуманитарных вопросов.

16 октября сообщалось, что число заложников движения ХАМАС может составлять от 200 до 250 человек. Источник в боевом крыле заявил, что ХАМАС намерен освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах».

Также в этот день стало известно, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. Отмечается, что в числе заложников много пожилых людей, детей и женщин.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.