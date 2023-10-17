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Белый дом сообщил о ключевом вопросе поездки Байдена на Ближний Восток

Белый дом: Байден обсудит проблему заложников во время поездки на Ближний Восток
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Фото: Global Look Press/Saquan Stimpson - CNP
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Вопрос освобождения заложников будет одной из ключевых тем президента США Джо Байдена во время его поездки на Ближний Восток. Об этом 17 октября pаявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

«Они [семьи заложников] должны знать, что вопрос о жизнях их близких и жизнях мирного населения будет очень высоко в повестке президента», — сказал Кирби.

При этом он подчеркнул, что США не собираются указывать Израилю, как проводить операции.

«Мы не будем диктовать Израилю, как проводить операции, у него есть полное право защищать себя и привлечь ХАМАС к ответственности», — сказал он.

США ведут с Израилем обсуждения возможного положения дел в секторе Газа после завершения конфликта, однако в настоящее время важнее, чтобы Израиль и дальше мог преследовать ХАМАС, отметил Кирби.

Ранее в этот день египетский телеканал Al-Qahera News сообщил о трехстороннем саммите Египта, США и Иордании, который пройдет 18 октября в иорданской столице Аммане.

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Также в этот день телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявил, что министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа по последним данным погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 4,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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