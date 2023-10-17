Белый дом сообщил о ключевом вопросе поездки Байдена на Ближний Восток
Вопрос освобождения заложников будет одной из ключевых тем президента США Джо Байдена во время его поездки на Ближний Восток. Об этом 17 октября pаявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.
«Они [семьи заложников] должны знать, что вопрос о жизнях их близких и жизнях мирного населения будет очень высоко в повестке президента», — сказал Кирби.
При этом он подчеркнул, что США не собираются указывать Израилю, как проводить операции.
«Мы не будем диктовать Израилю, как проводить операции, у него есть полное право защищать себя и привлечь ХАМАС к ответственности», — сказал он.
США ведут с Израилем обсуждения возможного положения дел в секторе Газа после завершения конфликта, однако в настоящее время важнее, чтобы Израиль и дальше мог преследовать ХАМАС, отметил Кирби.
Ранее в этот день египетский телеканал Al-Qahera News сообщил о трехстороннем саммите Египта, США и Иордании, который пройдет 18 октября в иорданской столице Аммане.
Также в этот день телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявил, что министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа по последним данным погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 4,2 тыс. получили ранения.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.