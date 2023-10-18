Президент США Джо Байден отменил поездку в Иорданию после визита в Израиль. Об этом 17 октября сообщил пресс-пул Белого дома со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Байден не поедет в Иорданию», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Джо Байден ждет скорой встречи с лидерами Иордании, Египта и Палестины и останется в контакте с ними в ближайшие дни.

Ранее в этот день стало известно, что Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа с участием американского президента. Также ожидалось, что Байден встретится с арабскими лидерами после визита солидарности в Израиль.

Ранее, 16 октября, в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Джо Байдена посетить страну «с визитом солидарности». В тот же день официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит в Израиль президента США стратегически значимым. Однако, отметил он, это не повлияет на подготовку страны к возможной наземной операции в секторе Газа.

15 октября госсекретарь Энтони Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.