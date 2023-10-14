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СМИ сообщили об отказе Египта пропускать американцев через КПП на границе с Газой

Cairo 24: власти Египта отказались выпустить американцев из сектора Газа
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Фото: Global Look Press/dpa/Abed Rahim Khatib
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Власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через сухопутный переход «Рафах». Об этом 14 октября сообщает портал Cairo 24 со ссылкой на источники в Газе.

По его данным, гражданам США не позволили перейти границу после того, как они несколько часов прождали перед контрольно-пропускным пунктом в ожидании ответа египетских властей.

Как пояснили источники, Египет отказался использовать этот пограничный переход только для пропуска через него иностранцев, желающих уехать из сектора Газа. Такая позиция объясняется требованием облегчить прибытие и переправку гуманитарной помощи в Газу.

Между тем газета Financial Times со ссылкой на дипломатов пишет, что люди вблизи КПП снуют «туда и обратно».

«Ни одному иностранному гражданину до сих пор не разрешили уехать», — указывается в публикации.

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Ранее в этот день посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что население сектора Газа не собирается покидать территорию анклава. Он также уточнил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в Газу.

Накануне стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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