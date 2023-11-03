Москве неизвестно о плане переселения палестинцев из Газы в Египет и Канаду

В России ничего неизвестно о некоем плане переселения палестинцев из сектора Газа в Египет и Канаду, Москва к любым планам по переселению жителей анклава в другие страны относится довольно настороженно. Об этом 3 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с кувейтским коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

«Про Канаду я вообще не слышал, хотя в последнее время не удивляюсь ничему, что сообщается про позицию и действия Канады. Я не слышал про именно такой план. Циркулирует много идей, каждая из которых направлена на то, чтобы оттянуть, если не похоронить решение Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства», — сообщил министр на пресс-конференции.

Он отметил, что любые планы по переселению жителей сектора Газа разрушат перспективы создания Палестинского государства и обрекут палестинцев на вечное бесправное существование.

«Это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе», — констатировал Лавров.

Ранее, 1 ноября, пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что массовое переселение Израилем жителей сектора Газа на Синайский полуостров будет равносильно объявлению новой войны.

Правительство Израиля 31 октября заявило о существовании плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. В документе, датированном 13 октября, предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. В дальнейшем там планируется построить постоянные города и гуманитарный коридор.

Как заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, с точки зрения международного права данный план является незаконным. По словам эксперта, секретные записки, подготовленные различными спецслужбами, включающие места о возможном переселении палестинцев на Синай, существовали давно и, учитывая нынешний конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, такие планы периодически всплывают на поверхность.

При этом еще 19 октября король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси также выразили неприятие любых попыток насильственного перемещения жителей Газы в Иорданию или Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.