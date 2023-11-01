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В Палестине сочли идею переселения жителей Газы на Синай объявлением войны

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Фото: REUTERS/Arafat Barbakh
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Массовое переселение Израилем жителей сектора Газа на Синайский полуостров будет равносильно объявлению новой войны. Об этом 1 ноября сообщил пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.

Правительство Израиля 31 октября признало существование плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. Документ был датирован 13 октября, в нем предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. Предполагается, что в дальнейшем там построят постоянные города и гуманитарный коридор.

«Мы против любой формы перевода, в любое место, и мы считаем это красной линией, которую мы не позволим пересекать. <...> Мы не допустим повторения того, что произошло в 1948 году», — передает слова Рудейны агентство Associated Press.

Другой израильский чиновник, знакомый с документом — планом разведки Израиля по переселению всех жителей сектора Газа на Синайский полуостров, — рассказал журналистам, что он не имеет обязательной силы и что предметного обсуждения с сотрудниками службы безопасности по нему не проводилось.

При этом в офисе Нетаньяху назвали этот план «концептуальным документом, подобные которому готовятся на всех уровнях правительства и его служб безопасности».

Отмечается, что в документе отвергаются два других вариант — восстановление базирующейся на Западном берегу Палестинской администрации в качестве суверена в Газе или поддержка местного режима.

В документе также подчеркивается, что восстановление Палестинской администрации, изгнанной из Газы после недельной войны 2007 года, в результате чего установилась власть ХАМАС, стало бы беспрецедентной победой палестинского национального движения.

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Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов назвал этот план незаконным с точки зрения международного права. По словам эксперта, так называемые секретные записки, подготовленные различными спецслужбами, включающие места о возможном переселении палестинцев на Синай, существовали давно и, учитывая нынешний конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, такие планы периодически всплывают на поверхность.

При этом еще 19 октября король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси также подтвердили выразили неприятие любых попыток насильственного перемещения жителей Газы в Иорданию или Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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