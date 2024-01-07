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Al Jazeera сообщил о гибели 17 человек после удара Израиля по Газе

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате 17 человек погибли. Об этом 7 января сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что среди жертв атаки 12 детей. Кроме того, около 50 человек пострадали. Удар был нанесен по жилому дому.

По данным телеканала, четыре человека также погибли в результате артобстрела израильской армией школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа.

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Ранее, 6 января, 18 человек погибли после того, как ЦАХАЛ ударила по Хан-Юнису. Отмечалось, что среди жертв есть минимум один ребенок.

Накануне, 5 января, сообщалось, что ЦАХАЛ обстреляла жилые дома в секторе Газа, в результате погибли не менее шести палестинцев. Среди жертв также был один ребенок.

3 января сообщалось, что ЦАХАЛ с момента обострения конфликта сбросила на сектор Газа более 45 тыс. ракет и бомб, вес которых составляет свыше 65 тыс. т.

До этого, 2 января, телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава сообщил, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 22,1 тыс. палестинцев. Количество пострадавших достигло 57 035 человек. Со стороны Израиля с 7 октября погибли 1139 человек, среди них 173 солдата ЦАХАЛ. Ранены 965 израильтян.

Как заявил 30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. По его словам, это необходимо для достижения всех целей.

Глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака 24 декабря сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет прекращен огонь со стороны Израиля и не произойдет обмен пленных на палестинских заключенных на условиях ХАМАС.

В этот же день Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. Он указал на то, что это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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