МО Израиля указало на продолжение боев в Газе до возвращения всех заложников

Военные действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут возвращены. Такое заявление 7 января сделал министр обороны Израиля Йоав Галант, его слова привело издание The Times of Israel.

«Военные действия в Газе не прекратятся, пока заложники не вернутся домой», — сказал Галант в Тель-Авиве в ходе встречи с семьями заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС в Газе.

Также сообщается, что Галант ответил на вопросы семей погибших и «провел открытую дискуссию».

Ранее, 2 января, стало известно, что радикальное палестинское движение ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа. По данным телеканала Al Arabiya, такое решение руководители движения приняли после взрыва в пригороде Бейрута.

В частности, по информации телеканала Al Mayadeen, в результате взрыва в Бейруте скончался заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих. Отмечается, что удар по зданию представительства ХАМАС в Ливане был нанесен израильским беспилотником.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

В свою очередь, 30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что военные действия будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.