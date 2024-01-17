Нетаньяху заявил о продолжении войны Израиля с ХАМАС до 2025 года

Вооруженное обострение палестино-израильского конфликта может продолжиться и в 2025 году. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе встречи с главами местных советов общин вблизи сектора Газа, передает The Times of Israel.

«Он раскрыл эту оценку в ходе дискуссии о пересмотре структуры министерства обороны, которая подразумевает оказание финансовой помощи эвакуированным жителям приграничных районов», — пишут журналисты

Местные власти сообщили, что жители приграничных населенных пунктов пока не готовы вернуться в свои дома на фоне продолжения ракетных обстрелов. Они обратились с просьбой продолжать поддерживать их проживание в пунктах временного размещения и отложить или продлить процесс возвращения до лета и начала нового учебного года.

Израильский премьер, по данным издания, принял просьбу местных жителей и пообещал, что финансовая помощь будет оказана. Он поручил соответствующим чиновникам разработать необходимую структуру.

«Мы полны решимости восстановить кибуцы и общины в так называемой зоне Газы, вернуть жителей в свои дома и обеспечить, чтобы регион процветал и рос гораздо больше, чем это было до войны», — передают журналисты слова Нетаньяху, сказанные во время выступления.

Также в этот день американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что безопасное будущее на Ближнем Востоке будет зависит от решения конфликта между Палестиной и Израилем.

Ранее, 15 января, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

13 января премьер-министр Израиля заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против движения ХАМАС.

До этого, 30 декабря, Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не реализует все свои цели.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.