В МО Израиля заявили о завершении интенсивных военных действий на севере Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. Его слова приводит газета The Times of Israel.

По словам Галанта, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью. Он отметил, что солдаты ищут оставшиеся объекты палестинского движения ХАМАС в этом районе.

«На юге сектора Газа [интенсивная фаза] скоро завершится», — добавил министр, не указав точных сроков.

Помимо этого, Галант подчеркнул, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет сформировано внутри анклава. По его мнению, оно будет основываться на силах, которые не представляют угрозы еврейскому государству.

Ранее, 13 января, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не остановит войну с ХАМАС, пока Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не станет подконтрольна граница сектора Газа с Египтом. Местные СМИ указали, что целью являются контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах, а также Филадельфийский коридор.

В тот же день Нетаньяху сообщил, что действия в анклаве нужно продолжить до победы и никто не помешает Израилю добиться ее в войне против ХАМАС.

До этого, 12 января, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что планы Израиля по затоплению туннелей в Газе морской водой вызывают беспокойство в контексте катастрофической гуманитарной ситуации в регионе, а подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида. Так, он прокомментировал сообщения СМИ от 4 декабря о том, что израильские власти рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных туннелей анклаве, в которых, по убеждению военных еврейского государства, скрываются бойцы палестинского движения.

7 января член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. По последним данным, среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.