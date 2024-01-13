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Нетаньяху заявил о продолжении боевых действий в секторе Газа до победы

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 13 января, заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

«Никто нас не остановит — ни Гаага (Международный суд ООН в Гааге. — Ред.), ни «ось зла», ни кто-то другой. Продолжать до победы можно и необходимо, и мы это сделаем», — заявил Нетаньяху на телевизионной пресс-конференции, его слова передает Al Arabiya.

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Слушания по иску ЮАР против Израиля о нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа проходили 11–12 января. В четверг выступала делегация ЮАР, в пятницу Израиль предоставил ответ на обвинения. Постпред Израиля при организации Гилад Эрдан указал, что ООН должна быть осуждена судом в Гааге, так как она «своим молчанием» стала соучастником выкапывания террористических туннелей в секторе Газа, в использовании международной помощи для производства ракет, а также во взращивании ненависти и убийств.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. После этого, 4 января, в Госдепе США заявили об отказе считать действия Израиля в Газе геноцидом. 9 января госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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