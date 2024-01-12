Постпред Израиля предложил отправить ООН под суд в Гааге

Организация Объединенных Наций (ООН) должна быть осуждена судом в Гааге. Об этом 12 января заявил постпред Израиля при организации Гилад Эрдан, комментируя слушание дела по обвинению еврейского государства в геноциде в Международном суде ООН.

«ООН — вот кто должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге, потому что своим молчанием она стала соучастником выкапывания террористических туннелей в секторе Газа, в использовании международной помощи для производства ракет, а также во взращивании ненависти и убийств», — заявил Эрдан в своем профиле в соцсети X (ранее — Twitter).

Как считает израильский постпред, это разбирательство показывает, что «ООН и ее институты стали оружием на службе террористических организаций». По его мнению, использование Конвенции о предотвращении геноцида против Израиля доказывает, «что не существует морального унижения, до которого не опустилась бы ООН». Эрдан призвал «выбросить на свалку истории» этот судебный процесс.

Слушания по иску ЮАР против Израиля о нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа проходят 11–12 января. В четверг выступала делегация ЮАР, в пятницу Израиль предоставляет ответ на обвинения.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. После этого, 4 января, в Госдепе США заявили об отказе считать действия Израиля в Газе геноцидом. 9 января госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.