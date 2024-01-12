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Постпред Израиля предложил отправить ООН под суд в Гааге

Постпред Израиля Эрдан заявил, что ООН должна сидеть на скамье подсудимых в Гааге
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Фото: ТАСС/EPA/EDUARDO MUNOZ
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Организация Объединенных Наций (ООН) должна быть осуждена судом в Гааге. Об этом 12 января заявил постпред Израиля при организации Гилад Эрдан, комментируя слушание дела по обвинению еврейского государства в геноциде в Международном суде ООН.

«ООН — вот кто должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге, потому что своим молчанием она стала соучастником выкапывания террористических туннелей в секторе Газа, в использовании международной помощи для производства ракет, а также во взращивании ненависти и убийств», — заявил Эрдан в своем профиле в соцсети X (ранее — Twitter).

Как считает израильский постпред, это разбирательство показывает, что «ООН и ее институты стали оружием на службе террористических организаций». По его мнению, использование Конвенции о предотвращении геноцида против Израиля доказывает, «что не существует морального унижения, до которого не опустилась бы ООН». Эрдан призвал «выбросить на свалку истории» этот судебный процесс.

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Слушания по иску ЮАР против Израиля о нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа проходят 11–12 января. В четверг выступала делегация ЮАР, в пятницу Израиль предоставляет ответ на обвинения.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. После этого, 4 января, в Госдепе США заявили об отказе считать действия Израиля в Газе геноцидом. 9 января госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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