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США призвали признать Палестину государством

Пресс-секретарь Аббаса: США следует признать государство Палестина
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Фото: WAFA
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Пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна 20 января заявил, что США должны признать государство Палестина, а не ограничиваться лишь разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

«США пора признать государство Палестина, а не просто говорить о двухгосударственном решении (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств. — Ред.)», — приводит его слова агентство WAFA.

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Ранее, 19 января, лидер США Джо Байден в ходе своей беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля.

18 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден видит урегулирование палестино-израильского конфликта в поддержке независимости Палестины. По его словам, это идет вразрез с позицией Нетаньяху.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 17 января отметил, что безопасное будущее на Ближнем Востоке зависит от решения конфликта между Палестиной и Израилем.

21 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что действия Запада показывают его попытки «утопить» тему создания палестинского государства. По его словам, для исключения в дальнейшем подобных кризисов проблему его создания нужно решить раз и навсегда. Также он рассказал о слухах про намерение западных коллег во главе с США не допустить объединения Газы и Западного берега реки Иордан.

До этого, 18 ноября, Байден заявил, что у народа Палестины есть полное право обладать собственным государством вне связей с ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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