Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта

Лидер США Джо Байден в ходе своей беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 19 января допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Президент также обсудил свое видение более прочного мира и безопасности для Израиля, полностью интегрированного в регион, и решение о двух государствах с гарантированной безопасностью Израиля», — говорится в заявлении.

Сам же хозяин Белого дома впоследствии в ходе общения с журналистами ответил отрицательно на вопрос о невозможности достижения такого решения, пока у власти Нетаньяху.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал на то, что США выступают против прекращения огня в секторе Газа. По его словам, завершение боевых действий никому не пойдет на пользу, кроме боевиков ХАМАС.

18 января президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. По его словам, ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

В тот же день Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия будут длиться еще многие месяцы.

При этом палестинское информационное агентство WAFA 18 января сообщило, что с начала обострения ближневосточного конфликта число погибших в секторе Газа достигло 24,5 тыс.

Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса. Также он подчеркнул и необходимость реформирования руководства Палестинской автономии так, чтобы она работала на благо граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.