Лавров указал на попытки Запада «утопить» тему создания палестинского государства

Действия Запада показывают его попытки «утопить» тему создания палестинского государства, заявил 21 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Тунис.

«Россия, Тунис и в целом члены Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества нацелены на то, чтобы последовательно, настойчиво добиваться создания условий для выполнения резолюций. У нас такое впечатление, что западные коллеги несильно готовы стараться в интересах создания палестинского государства», — сказал Лавров.

Он указал на то, что США неоднократно блокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня и обеспечении гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Лавров добавил, что вместо этого вопрос создания палестинского государства пытаются «утопить» в сомнительных инициативах о созыве неких конференций. Тем не менее для исключения в дальнейшем подобных кризисов проблему его создания нужно решить раз и навсегда, считает министр.

Накануне Лавров заявил, что Россия не исключает варианта, при котором США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании СБ ООН по ситуации вокруг ближневосточного конфликта. Он подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке до предела обострил проблему создания палестинского государства. Тогда же глава МИД РФ рассказал о слухах про намерение западных коллег во главе с США не допустить объединения Газы и Западного берега реки Иордан.

До этого, 19 декабря, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон заблокировал все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня и сейчас он вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений. Российская сторона рассчитывает, что СБ уже в ближайшее время сможет определиться с тем, какой из вариантов резолюции выбрать, отметил он.

11 декабря в МИД РФ отметили, что срыв принятия резолюции СБ ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа из-за вето США означает продолжение кровопролития в палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.​​​​​​