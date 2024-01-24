Reuters заявило о согласии Израиля и ХАМАС на обмен пленными и месячное перемирие

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Об этом в среду, 24 января, передает агентство Reuters.

«Интенсивные посреднические усилия, предпринятые Катаром, Вашингтоном и Египтом в последние недели, были сосредоточены на поэтапном подходе к освобождению различных категорий израильских заложников — начиная с гражданских лиц и заканчивая солдатами — в обмен на прекращение боевых действий, освобождение палестинских заключенных и др.», — говорится в материале агентства.

Но Reuters уточняет, что с тех пор ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

До этого, 22 января, телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата сообщил, что переговоры по освобождению оставшихся пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием ХАМАС о постоянном прекращении огня.

В тот же день газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

Ранее, 24 декабря прошлого года, глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет выполнено прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.