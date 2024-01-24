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Reuters заявило о согласии Израиля и ХАМАС на обмен пленными и месячное перемирие

Reuters: Израиль и ХАМАС согласны на обмен пленных и перемирие на один месяц
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Об этом в среду, 24 января, передает агентство Reuters.

«Интенсивные посреднические усилия, предпринятые Катаром, Вашингтоном и Египтом в последние недели, были сосредоточены на поэтапном подходе к освобождению различных категорий израильских заложников — начиная с гражданских лиц и заканчивая солдатами — в обмен на прекращение боевых действий, освобождение палестинских заключенных и др.», — говорится в материале агентства.

Но Reuters уточняет, что с тех пор ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

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До этого, 22 января, телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата сообщил, что переговоры по освобождению оставшихся пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием ХАМАС о постоянном прекращении огня.

В тот же день газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

Ранее, 24 декабря прошлого года, глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет выполнено прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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