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NBC News узнал о тупике в переговорах между Израилем и ХАМАС

Переговоры по Газе остаются в тупике, Израиль не согласен на прекращение огня
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Переговоры по освобождению пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня. Об этом 21 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата.

Отмечается, что стороны переговоров согласовали «некоторые механизмы» освобождения пленных, однако позиция Израиля препятствует заключению соглашения. Соглашение подразумевает прекращение боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных.

«Большая часть деталей согласована. Камнем преткновения является то, что израильтяне не хотят соглашаться на постоянное прекращение огня», — приводит телеканал слова дипломата.

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Ранее в этот день газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

При этом в министерстве здравоохранения Газы сообщили, что число погибших в результате израильских ударов превысило 25 тыс. человек, еще более 62 тыс. пострадало.

20 января The Times of Israel написала, что в городе Хайфа на севере Израиля прошел митинг против военной операции в секторе Газа.

18 января Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС и боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

16 января Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и Франции смогли достичь соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 6 января сказал, что израильские военные завершили уничтожение инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа. За день до этого он заявил, что наступивший 2024 год станет годом военных действий для Израиля.

2 января стало известно, что ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа. По данным телеканала Al Arabiya, такое решение руководители движения приняли после взрыва в пригороде ливанской столицы Бейрута.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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