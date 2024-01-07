ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы

Израильские военные завершили уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом 6 января сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе. Сейчас мы сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа», — сказал он.

Как уточнил Хагари, полная ликвидация палестинского движения займет продолжительное время, однако он не указал, сколько точно времени потребуется. По его словам, боевые действия в секторе Газа будут продолжаться в течение 2024 года.

В пресс-службе израильской армии также добавили, что военные ЦАХАЛ ликвидировали командиров одного из батальонов ХАМАС.

Ранее в этот день сообщалось, что истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли ракетные удары по тыловым базам вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Атаке подверглись районы Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, расположенные между городами Сайда и Набатия.

До этого, 5 января, Хагари заявил, что наступивший 2024 год станет годом военных действий для Израиля.

Ранее, 30 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что военные действия будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Как рассказал глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака 24 декабря, ХАМАС отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет прекращения огня со стороны Израиля и обмена пленных на палестинских заключенных.

Тогда же Нетаньяху объявил об углублении операций в секторе Газа. Он назвал такие действия единственным способом вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.