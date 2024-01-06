ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям городов Тир и Сайда в Ливане

Истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли ракетные удары по тыловым базам вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Как сообщил 6 января телеканал Al Mayadeen, атаке подверглись районы Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, расположенные между городами Сайда и Набатия.

Перед этим израильские самолеты совершили рейды в небе над пограничными районами Сахль-эль-Маалия и Эль-Клейла к югу от Тира, где располагаются форпосты шиитских бойцов, откуда они ведут обстрелы территории Израиля.

Со стороны движения «Хезболла» в результате атак потери составили пять бойцов за сутки, уточняет СМИ.

До этого, 5 января, ВВС Израиля нанесли удар по оперативному командному центру «Хезболлы» в Ливане. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечала, что удар был нанесен в районе города Блида.

Днем ранее израильские военные также нанесли удары по военным целям шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана.

2 января агентство Reuters сообщило, что в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», прогремел взрыв. По данным ливанского агентства NNA, причиной взрыва стала атака израильского беспилотника на офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия. В результате погибли шесть человек. По словам журналистки Анхар Кочневой, в районе, где произошел взрыв, проживает много сторонников «Хезболлы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.