Армия Израиля нанесла ответные удары по военным целям Ливана

Израильские военные нанесли удары по военным целям шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что ранее были зафиксированы несколько запусков со стороны Ливана. Снаряды перелетели на территорию Израиля и упали в незаселенной местности.

Армия обороны Израиля в свою очередь нанесла удар по отряду террористов, обнаруженному в Яруне в Ливане.

«ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре наблюдения, а также по военному объекту, в котором располагались террористы «Хезболла», — говорится в сообщении.

Ранее, 2 января, агентство Reuters сообщило, что в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», прогремел взрыв. По данным ливанского агентства NNA, причиной взрыва стала атака израильского беспилотника на офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия. В результате погибли шесть человек.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

По словам журналиста Анхар Кочневой, в районе, где произошел взрыв, проживает много сторонников «Хезболлы».

До этого, 27 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщила, что израильская армия на границе с Ливаном находится в состоянии высокой готовности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.