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ВВС Израиля нанесли удары по командному центру «Хезболлы» в Ливане

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Фото: commons.wikimedia.org
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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по оперативному командному центру движения «Хезболла» в Ливане. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что удар был нанесен в районе города Блида.

В армейской пресс-службе добавили, что ранее в этот день танки и артиллерия ЦАХАЛ также нанесли удары по нескольким районам Ливана. По данным ведомства, были зафиксированы пуски с ливанской стороны по территории Израиля.

«Ранее сегодня были зафиксированы многочисленные пуски из Ливана в сторону израильской территории. ЦАХАЛ уничтожила источники огня», — добавили в ЦАХАЛ.

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Ранее, 4 января, сообщалось, что израильские военные нанесли удары по военным целям шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана.

2 января агентство Reuters сообщило, что в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», прогремел взрыв. По данным ливанского агентства NNA, причиной взрыва стала атака израильского беспилотника на офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия. В результате погибли шесть человек.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет Безопасности ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

По словам журналистки Анхар Кочневой, в районе, где произошел взрыв, проживает много сторонников «Хезболлы».

До этого, 27 декабря, начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что израильская армия на границе с Ливаном находится в состоянии высокой готовности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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