ЦАХАЛ анонсировала год военных действий

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари счел, что наступивший 2024 год станет годом военных действий для страны. Об этом он сообщил 5 января на брифинге.

«2024 год будет годом военных действий, и есть уроки, которые были извлечены сейчас и которые позволят нам сражаться лучше на всех направлениях», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 декабря заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он подчеркнул, что военная кампания будет продолжаться, пока все цели Израиля не будут достигнуты, среди них возвращение всех заложников.

24 декабря глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет прекращения огня со стороны Израиля и обмена пленных на палестинских заключенных на условиях ХАМАС.

В этот же день Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.