Реклама
Прямой эфир
Мир
Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести»
Общество
Икону «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя в преддверии Рождества
Мир
В конгрессе США не нашли консенсус по вопросу финансирования Украины
Армия
Средства ПВО перехватили пять украинских БПЛА над Черным морем
Мир
ABH Holdings взыщет с Киева $1 млрд за национализацию Sense Bank
Мир
ВВС Израиля нанесли удары по командному центру «Хезболлы» в Ливане
Общество
Хуснуллин проверил ход восстановления больницы интенсивного лечения в Мариуполе
Общество
Пушилин заявил об улучшении ситуации с безопасностью в ДНР после взятия Марьинки
Мир
Подводный энергокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией вышел из строя
Происшествия
Театр на Малой Ордынке эвакуировали после прорыва трубы
Мир
Экс-полковник СБУ назвал целью массированных ударов РФ ПВО Украины
Мир
Пожар вспыхнул неподалеку от аэропорта Нью-Джерси в США
Армия
Минобороны поделилось кадрами ударов из «Фагота» и «Корнета» по ВСУ под Артемовском
Общество
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны
Спорт
WADA подтвердило расследование в отношении испанского антидопингового агентства
Сюжет:

ЦАХАЛ анонсировала год военных действий

ЦАХАЛ: для Израиля 2024 год будет годом военных действий
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари счел, что наступивший 2024 год станет годом военных действий для страны. Об этом он сообщил 5 января на брифинге.

«2024 год будет годом военных действий, и есть уроки, которые были извлечены сейчас и которые позволят нам сражаться лучше на всех направлениях», — сказал он.

Перемирие и согласие: Израиль готов на длительное прекращение огня
При каком условии он может пойти на такой шаг и как идут переговоры между сторонами конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 декабря заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он подчеркнул, что военная кампания будет продолжаться, пока все цели Израиля не будут достигнуты, среди них возвращение всех заложников.

24 декабря глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет прекращения огня со стороны Израиля и обмена пленных на палестинских заключенных на условиях ХАМАС.

В этот же день Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024