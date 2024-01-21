Израиль категорически отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе

Израиль отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel 21 января.

«На данный момент мы вернули домой 110 заложников, и мы полны решимости вернуть их всех», — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что работает над освобождением заложников круглосуточно, но категорически отвергает условия ХАМАСа. Так, премьер-министр отметил, что в обмен на освобождение заложников ХАМАС требует окончания войны и вывода израильских войск из Газы, освобождения преступников элитного подразделения ХАМАС «Нухба» и сохранения неприкосновенности ХАМАС.

«Если мы согласимся на это, наши солдаты пали напрасно. Если мы на это согласимся, мы не сможем гарантировать безопасность нашим гражданам. Мы не можем безопасно доставить эвакуированных домой, и 7 октября следующего года будет лишь вопросом времени. Я не могу согласиться на такой смертельный удар по безопасности Израиля», — заявил Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что он изложил позицию Израиля по этому вопросу президенту США Джо Байдену, когда они разговаривали в минувшие выходные.

Ранее в этот день сообщалось, что Армия обороны Израиля более чем за 100 дней операции в секторе Газа уничтожила не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Как отметили авторы материала, и это число пока не соответствует цели Израиля по уничтожению группировки и демонстрирует его стойкость после нескольких месяцев войны, которая привела к разрушению некоторых участков сектора Газа.

18 января Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, и боевые действия продолжатся еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.