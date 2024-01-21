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WSJ заявила об уничтожении ЦАХАЛ около 30% боевиков ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Israel Defense Forces
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) более чем за 100 дней операции в секторе Газа уничтожила не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила в воскресенье, 21 января, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты американских разведведомств.

«По оценкам американских спецслужб, израильские силы убили от 20% до 30% боевиков ХАМАС, и это число пока не соответствует цели Израиля по уничтожению группировки и демонстрирует его стойкость после нескольких месяцев войны, которая привела к разрушению некоторых участков сектора Газа», — говорится в материале.

При этом до обострения конфликта американские разведывательные службы оценивали число боевиков ХАМАС в диапазоне от 25 до 30 тыс. человек.

Кроме того сообщается, что американская оценка потерь группировки также показала, что у ХАМАС всё еще достаточно боеприпасов, чтобы продолжать наносить удары по Израилю и израильским силам в секторе Газа в течение нескольких месяцев, и что, по словам неназванных американских чиновников, группировка пытается восстановить свои силы в некоторых частях города Газа.

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Ранее, 18 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

В тот же день ЦАХАЛ сообщила об уничтожении за сутки 60 бойцов ХАМАС. На севере сектора Газа войска ЦАХАЛ ликвидировали двух вооруженных бойцов палестинского движения, планировавших устроить засаду. Также был нанесен ряд воздушных ударов по целям, представлявшим угрозу войскам Армии обороны Израиля.

Тогда же президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что с начала обострения ближневосточного конфликта число погибших в секторе Газа достигло 24,5 тыс. Со стороны Израиля с 7 октября погибли 1139 человек, среди них 173 солдата ЦАХАЛ. Ранены 965 израильтян.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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