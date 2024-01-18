Президент Израиля заявил о потере доверия страны к мирным процессам

Израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. Об этом 18 января заявил президент Израиля Исаак Герцог.

«Израиль потерял доверие к мирным процессам, потому что видит, что наши соседи прославляют террор», — сказал он во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев». Израиль борется за весь свободный мир, добавил глава государства.

«Мир должен признать это в упор: существует империя зла, исходящая из Ирана. <...> Такие действия подорвут любой мирный процесс и любую стабильность в мире», — приводит его слова газета Times of Israel.

Президент также призвал к созданию «очень сильной коалиции», чтобы «противостоять Ирану и его марионеткам» и восстановить сектор Газа.

«Мы должны увидеть коалицию стран, которые готовы взять на себя обязательства по восстановлению Газы таким образом, чтобы обеспечить безопасность и благополучие как Израиля, так и палестинцев, а также принести в Газу иное будущее», — поделился израильский лидер.

Также Герцог обвинил мировую общественность в том, что всем «наплевать» на жертвы, которые понес Израиль в предшествующие годы.

Кроме того, во время своего выступления Герцог показал фотографию младенца Кфира Бибаса, который находится в заложниках ХАМАС. Он — самый молодой заложник, который стал символом борьбы за спасение израильтян из плена. Сегодня малышу исполнился год.

Днем ранее The Times of Israel написала о том, что премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

Также в этот день американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что безопасное будущее на Ближнем Востоке будет зависеть от решения конфликта между Палестиной и Израилем.

Ранее, 15 января, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.