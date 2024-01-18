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Нетаньяху назвал минимальную цель в конфликте с ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль согласен лишь на полную победу в секторе Газа
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы. Об этом 18 января заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«В отличие от того, что говорят, война продолжается на всех фронтах, она будет продолжаться на всех фронтах, пока мы не достигнем всех поставленных целей. Это мое распоряжение, это указание правительства Израиля военным, армии и всем структурам безопасности, и они будут выполнять этот приказ. Для этого мы одобрили огромный военный бюджет, который позволит армии и силам безопасности добиться полной победы», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Нетаньяху, победа займет долгие годы и месяцы, однако Израиль намерен добиться этой победы. При этом он подверг критике высказывания скептиков, сомневающихся в возможности полной победы над ХАМАС.

«Я не согласен с этим. Израиль, которым я руковожу, не пойдет на компромисс. Нас устроит только полная победа над ХАМАС, и мы побеждаем. Я говорю это снова, чтобы ни у кого не оставалось сомнений: мы стремимся к полной победе, не только нанести удар по ХАМАС, не только навредить ХАМАС, не только не пойти на еще один виток эскалации, но и добиться полной победы над ХАМАС», — указал Нетаньяху.

Как отметил премьер-министр Израиля, страна будет продолжать «сражаться со всей мощью», пока не добьется выполнения всех поставленных целей, включая освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников и создание условий, при которых анклав больше не будет представлять угрозы.

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Ранее в этот день президент Израиля Исаак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. По его словам, ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

16 января палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники написало, что с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

13 января Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

До этого, 30 декабря, премьер-министр Израиля заявил, что военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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