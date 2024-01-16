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Авиаудары Израиля привели к гибели 25 человек в секторе Газа

WAFA: авиаудары Израиля привели к гибели 25 человек в секторе Газа
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Фото: Global Look Press/Yasser Qudih
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Минимум 25 человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом в ночь на 16 января сообщило палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники.

Отмечается, что авиаудар израильских сил по жилому дому к северу от Рафаха привел к гибели 11 человек. Еще восемь человек скончались и десятки пострадали в результате бомбардировки объекта рядом со штабом гражданской обороны в городе Хан-Юнис. Авиаудару подверглись также лагерь беженцев Эль-Бурейдж и район Тель-аль-Хава в городе Газа, жертвами стали шесть человек.

В общей сложности, по данным WAFA, с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

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Ранее, 13 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

10 января ЦАХАЛ за сутки нанесла удары приблизительно по 150 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

В то же день WAFA сообщило о гибели по меньшей мере 15 человек в результате атаки ЦАХАЛ по жилому дому в секторе Газа. Квартира, куда пришелся удар, располагалась в районе Тель-эль-Султан, к западу от города Рафах.

До этого, 7 января, член руководства ХАМАС Усама Хамдан заявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта жертвами действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали более 30 тыс. человек. Он также подчеркнул, что по меньшей мере 6 тыс. раненых нуждаются в экстренной эвакуации из Газы для оказания им необходимой медицинской помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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