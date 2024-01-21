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Израильские СМИ сообщили о митинге в Хайфе против операции в Газе

The Times of Israel: около 300 человек вышли на митинги против операции в Газе
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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В городе Хайфа на севере Израиля прошел митинг против военной операции в секторе Газа. Об этом в субботу, 20 января, написала газета The Times of Israel.

«На демонстрации были представлены плакаты с лозунгами, перекликающимися с теми, что обычно можно увидеть на антиизраильских митингах за рубежом, включая обвинения в геноциде в Газе», — говорится в материале.

Указывается, что в митинге приняло участие около 300 человек. Сами протестные мероприятия завершились без каких-либо серьезных происшествий.

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Ранее, 19 января, президент США Джо Байден в ходе своей беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля.

18 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден видит урегулирование палестино-израильского конфликта в поддержке независимости Палестины. По его словам, это идет вразрез с позицией Нетаньяху.

В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. По его словам, палестинское радикальное движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Также Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в Газе до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

При этом палестинское информационное агентство WAFA 18 января сообщило, что с начала обострения ближневосточного конфликта число погибших в Газе достигло 24,5 тыс.

Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

13 января Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы, и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков ХАМАС.

2 января стало известно, что ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа. По данным телеканала Al Arabiya, такое решение руководители движения приняли после взрыва в пригороде ливанской столицы Бейрута.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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