Четыре человека погибли в результате ударов ЦАХАЛ по Хан-Юнису

По меньшей мере четыре человека погибли в результате артиллерийских ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 19 января по городу Хан-Юнис. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники.

Отмечается, что израильские силы обстреляли жилой дом. Также было зафиксировано применение боеприпасов с белым фосфором при ударах по деревне Кизан ан-Наджар к югу от Хан-Юниса. Помимо этого, авиаудары были нанесены и по окрестностям больницы Абу Юсеф Аль-Наджар к востоку от Рафаха на юге сектора Газа.

По данным WAFA, бойцы ЦАХАЛ взрывают жилые кварталы в городе Бани Сухейла к востоку от Хан-Юниса.

Как указало агентство, суммарно с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа достигло 24,5 тыс. Свыше 2 млн жителей были перемещены из различных районов на самый юг анклава в Рафах.

Ранее в этот день президент Израиля Исаак Герцог сказал, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Также премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

Газета The Times of Israel 17 января написала, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

13 января Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

До этого, 30 декабря, премьер-министр Израиля заявил, что военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.