Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа превысило 25 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов превысило 25 тыс. человек, еще более 62 тыс. пострадали. Об этом сообщили в воскресенье, 21 января, в министерстве здравоохранения Газы.

«25 105 палестинцев были убиты и еще 62 681 получили ранения в результате израильских ударов по сектору с 7 октября», — приводит сообщение минздрава телеканал France 24.

При этом со стороны Израиля с 7 октября погибли 1139 человек.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты американских разведведомств написала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) более чем за 100 дней операции в секторе Газа уничтожила не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Как отметили авторы материала, и это число пока не соответствует цели Израиля по уничтожению группировки и демонстрирует его стойкость после нескольких месяцев войны, которая привела к разрушению некоторых участков сектора Газа.

18 января премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, и боевые действия продолжатся еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.