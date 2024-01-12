Налогами вычел: Израиль заморозил палестинские сборы

С 7 октября, когда радикалы из ХАМАС напали на израильские поселения, еврейское государство заморозило и не передает Палестинской автономии свыше 70% налоговых и таможенных поступлений, собираемых на ее территории, заявил «Известиям» глава партии «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути. На данный момент свыше 200 тыс. человек остаются без работы из-за закрытия Израилем всех КПП и запрета работать на своей территории. Арабские государства при этом отказываются брать на себя бремя финансирования заблокированных внутри Палестины жителей. О росте напряженности на Западном берегу и о действиях Израиля — в материале «Известий».

Удержали сборы

После атаки ХАМАС на израильские поселения 7 октября и стартовавшей наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа еврейское государство заморозило передачу налоговых поступлений и таможенных сборов палестинских образований, получаемых на территории, которую контролирует Израиль. После закрытия КПП местное население Западного берега реки Иордан фактически оказалось отрезанным от внешнего мира: правительство еврейского государства полностью закрыло все пропускные пункты на границе, а на израильских КПП между палестинскими городами введен усиленный режим досмотра, что серьезно затрудняет перемещение в регионе.

Тысячи местных жителей лишились права работать на территории Израиля: въезд сюда для палестинцев строго под запретом до последующего уведомления. Более того, Израиль аннулировал разрешения на работу для более чем 200 тыс. палестинцев.

— Около 200 тыс. человек оказались безработными вдобавок к 150 тыс. сотрудников самой Палестинской автономии и ее органов, которые не получают зарплату в полном объеме на фоне всех этих событий. Кроме того, серьезно подорожали продукты питания, одна из причин — Израиль забирает урожай овощей из региона. С начала войны израильское правительство заморозило 70% налогов палестинцев. Под блокадой находится не только сектор Газа, но и Западный берег, — рассказал «Известиям» глава «Палестинской национальной инициативы» Мустафа Баргути.

Справка «Известий» По итогам переговоров «Осло» в 1993–1995 годах Израиль и Организация освобождения Палестины (ООП) достигли договоренности об экономических взаимоотношениях между сторонами под названием «Макаса». Она устанавливала, что израильская сторона собирает налоги с работающих на ее территории палестинцев как из сектора Газа, так и с Западного берега, после этого ежемесячно переводит их Палестинской автономии и взимает комиссию в размере 3%. В бюджет палестинского правительства также поступают таможенные сборы от продажи и перемещения товаров, включая экспорт и импорт. Ежегодная доля прибыли через эту систему составляет $2–3 млрд, эти средства в том числе идут на выплаты зарплат госслужащим, пенсии и пособия. За счет этого финансового механизма формируется 60–70% всего бюджета Палестинской автономии.

В мирное время власти Палестинской автономии использовали средства, ныне замороженные израильским правительством, для выплаты зарплаты приблизительно 150 тыс. сотрудников госучреждений, включая школы и больницы. Вдобавок к этому эти средства идут на пенсионные выплаты для десятков тысяч людей и пособия малоимущим семьям.

Однако из-за финансового кризиса на Западном берегу на фоне сложившейся обстановки сейчас выплачиваются лишь небольшие части зарплат, да и то с большой задержкой.

— Жизненные условия становятся невыносимыми. Израильская политика по расширению еврейских поселений на Западном берегу приводит к тому, что люди не могут даже прокормиться: ведение скотоводства и сельского хозяйства затрудняется с каждым днем, — сказал «Известиям» палестинский журналист, член Демократического фронта освобождения Палестины Асмат Мансур.

США против

Впрочем, главный союзник Израиля в лице США призывает немедленно разморозить деньги, предназначенные для Палестинской автономии. Кроме этого, администрация Белого дома видит риски развала палестинской государственной системы.

«Израильские власти должны прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для формирования палестинского бюджета. <…> В Палестине должны быть уверены, что могут платить своим сотрудникам, предоставляющим основные услуги, в том числе на выполнение важных работ на Западном берегу», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей пресс-конференции в Тель-Авиве 9 января.

Вслед за этим, 10 января, глава американской дипломатии направился в Рамаллу (административный центр Палестинской автономии) для встречи с президентом Махмудом Аббасом.

Как сообщили источники Sky News, палестинский лидер потребовал от Блинкена оказать давление на Израиль с целью разморозки налоговых средств. «Удержание этих денег нарушает все договоренности и противоречит международному закону», — заявил Аббас во время своей встречи с госсекретарем.

Однако с требованиями Энтони Блинкена категорически не согласился министр финансов еврейского государства, лидер партии «Религиозные сионисты» Бецалель Смотрич, известный своими ультраправыми взглядами в отношении палестинского населения.

«Американский госсекретарь Блинкен, добро пожаловать в Израиль. Мы высоко ценим американскую поддержку нашей страны, но что касается наших внутренних дел, мы всегда будем действовать в соответствии с собственными интересами. Поэтому мы продолжим бороться изо всех сил», — заявил он в своем аккаунте X (бывш. Twitter) 10 января.

По его словам, Израиль продолжит вести войну для уничтожения ХАМАС со всей своей мощью. «Мы не передадим Палестинской автономии ни одного шекеля, чтобы он отправился семьям нацистов в секторе Газа», — добавил Смотрич.

К слову, еще в декабре прошлого года израильский министр пригрозил главе правительства Биньямину Нетаньяху: «Если парламент одобрит это решение, можете искать другого министра финансов».

— Палестинская автономия давно себя изжила и не выполняет свои функции: те самые средства, которые Израиль так тщательно собирал, она отправляет семьям погибших террористов. Часть этих средств попадает в ХАМАС, поскольку есть финансовые отношения между Западным берегом и сектором Газа, — сообщил «Известиям» бывший советник Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.

По его словам, большинство населения Израиля, по крайней мере еврейское, считает решение правительства по заморозке палестинских денег верным и справедливым.

Израиль может попросить деньги у Украины

Ситуация затрудняется нежеланием министров в правительстве Израиля разблокировать эти денежные средства, несмотря на опасения роста радикальных настроений на Западном берегу. Израильский премьер пытается найти иной выход, чтобы немного снизить накал недовольства палестинцев. В частности, как пишет американский портал Axios со ссылкой на источники, Нетаньяху просил президент ОАЭ Мухаммеда бен Заида выплатить заработную плату палестинским работникам, которым отказали во въезде на территорию Израиля. Однако на это он получил отказ.

«Попросите денег у [президента Украины Владимира] Зеленского», — с сарказмом ответил лидер ОАЭ на просьбу, сообщают источники американского издания.

В целом такого рода заявления отражают позицию многих арабских стран: никто не собирается платить за сохранение статус-кво на Западном берегу и в секторе Газа в послевоенный период. Страны региона на протяжении всего конфликта между Израилем и Палестиной активно оказывали свою поддержку в надежде на установление мира, однако последние события показали, что оплачивать последствия боевых действий в надежде на хрупкий мир больше никто не собирается.

— Израиль сначала всё разрушает, а потом просит арабские государства и международные организации возместить причиненный им же ущерб. Его логика такова: мы забираем зарплаты палестинцев и лишаем их тем самым куска хлеба, а остальной мир обязан за всё заплатить из своего кармана, — считает палестинский журналист Асмат Мансур.

11 января началось первое заседание в Международном суде ООН для рассмотрения иска ЮАР с требованием судить Израиль по обвинению в геноциде палестинцев в секторе Газа.

Столкновения продолжаются

Боестолкновения на Западном берегу между подразделениями израильской армии, которые осуществляют рейды на эти территории, и палестинцами не стихают уже четвертый месяц. И сложившаяся экономическая ситуация может привести к дальнейшей деградации ситуации.

В ночь на 11 января израильская бронетехника вошла в Дженин. Такие инциденты происходят в регионе регулярно. ЦАХАЛ, используя военную технику, уничтожает инфраструктуру на подходе к городу. Местные пытались оказать сопротивление, некоторые из них применяли взрывные устройства.

— Если ситуация будет продолжать развиваться таким же образом, то она, разумеется, рано или поздно выйдет из-под контроля. Мы находимся в очень опасной ситуации, люди не смогут долго этого терпеть, — отметил палестинский политик Мустафа Баргути.

Вдобавок к этому активные столкновения в Тулькарме (город на Западном берегу) 9 января привели к гибели двух молодых людей 22 и 23 лет. Во время своих рейдов израильские подразделения проводили обыски в домах и допрашивали жителей, как предполагается, с целью обнаружения ячеек ХАМАС.

В свою очередь, комиссия Палестины по делам заключенных заявила, что общее количество арестованных с 7 октября превысило 5,7 тыс. человек. 9 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что количество погибших палестинцев на Западном берегу за этот же период превышает 350.