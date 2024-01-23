В Кремле заявили об осознании Европой «прогоревших» на Украине инвестиций

В Европе заявляют о мнимой опасности со стороны России, пытаясь отвлечь общественность от «прогоревших» инвестиций на поддержку Киева. Об этом 23 января заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о возможности конфликта Германии с РФ.

«Сейчас все европейские столицы заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России. Здесь всё достаточно объяснимо: европейцы потратили много денег на Украину. В свое время президент [США Джо] Байден назвал это инвестицией в понимании американцев. Если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела», — сказал Песков.

По его оценке, европейские элиты осознают бесполезность использования направленных Киеву крупных средств. Именно по этой причине европейцы пытаются искусственно накачивать общественное мнение, придумывая внешнего врага в лице России, пояснил представитель Кремля.

В этой связи он также отметил непростое положение президента Украины Владимира Зеленского, который лишился зарубежного финансирования на фоне непростой обстановки в стране и роста недовольства среди украинских граждан.

Свое мнение о необходимости Германии готовиться к войне с Россией, не сбрасывая со счетов эту возможность, Писториус озвучил накануне в эфире телеканала ZDF. По его словам, в Прибалтике необходимо сформировать немецкую бригаду, которая бы к 2027 году стала «полностью боеспособной». Он отметил, что, по оценкам экспертов, на вооружение у страны есть три-пять лет, которые нужно активно использовать.

Между тем 17 января член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что звучащие на Западе призывы готовиться к войне с Россией делают международную обстановку нервной и ведут к эскалации.

Ранее, 14 января, немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на «секретный документ» бундесвера, что Германия якобы готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала это «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». В свою очередь, Песков отнес к «уткам» данный план.

Реагируя на публикацию, минобороны ФРГ назвало учет различных сценариев частью повседневного военного дела. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страны НАТО готовиться к любому варианту событий. Кроме того, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин также призвал граждан страны быть готовыми к войне.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет.