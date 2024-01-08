В правительстве Швеции призвали граждан быть готовыми к войне

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан страны быть готовыми к войне, об этом он заявил 7 января на конференции по национальной безопасности.

Он отметил, что в своем обращении в первую очередь «апеллирует не к страху» жителей Швеции, а к тому, как они воспринимают ситуацию. Министр отметил, что для шведской нации «мир был приятным спутником на протяжении почти 210 лет». Однако сейчас идея о том, что он является неизменной константой, на фоне конфликта на Украине не является больше утешительным выводом.

«В Швеции может быть война. <...> Я пытаюсь открыть дверь, которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, <...> которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?» — приведена речь главы ведомства на сайте правительства.

Главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден со своей стороны добавил, что ситуация стала очень серьезной.

«Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действию», — отметил он в интервью TV4.

До этого, 27 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия в своем военном планировании учитывает то, что Швеция рано или поздно станет членом НАТО. Он отметил, что такая вещь была абсолютно ожидаемой. Как отметил дипломат, для Североатлантического альянса важно устранить географические пробелы в системе обороны организации, поэтому НАТО пытается расширять свою территорию.

В том же месяце шведская журналистка Крис Форсне указала, что Швеция оказалась в ловушке, приняв решение вступить в НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По ее мнению, у Швеции была традиция оставаться нейтральной, однако после вступления в Североатлантический альянс она оказалась в противостоянии с Россией.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.