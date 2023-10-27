В МИД РФ сообщили об учитывании Россией возможности вступления Швеции в НАТО

Россия в своем военном планировании учитывает то, что Швеция рано или поздно станет членом НАТО. Об этом 27 октября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Разумеется, такая вещь была абсолютно ожидаемой. Не буду комментировать внутренние перипетии в рамках НАТО и отношения между союзниками. Но мы, конечно, в нашем военном планировании исходили из того, что Швеция рано или поздно присоединится к альянсу», — сообщил Грушко в разговоре с журналистами.

Как отметил дипломат, для Североатлантического альянса важно устранить географические пробелы в системе обороны организации, поэтому НАТО пытается расширять свою территорию.

Ранее, 24 октября, Bloomberg сообщило о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга принять Швецию в альянс до 28–29 ноября. Соответствующие письма были разосланы всем странам-участницам.

На следующий день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе переговоров со Столтенбергом заявил, что Стокгольм готов взять на себя ответственность в рамках НАТО. Тогда же генсек альянса заявил, что Швеция выполнила все требования Турции и готова стать членом организации в ближайшее время.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, предложил парламенту страны утвердить протокол о присоединении Швеции к НАТО. Кристерссон назвал это радостной новостью.

При этом в Венгрии, которая также должна одобрить подобную заявку, предложение оппозиции в парламенте 25 октября о проведении голосования по вопросу о присоединении Швеции к НАТО не набрало большинства голосов. Теперь оно может быть рассмотрено только в ноябре, сообщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи.

В свою очередь, шведская журналистка Крис Форсне 24 октября пришла к выводу, что Швеция попала в ловушку, приняв решение вступить в НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По мнению журналистки, у Швеции была традиция оставаться нейтральной, однако после вступления в Североатлантический альянс она оказалась в противостоянии с Россией. При этом сам момент выбран не очень удачно, так как на Ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.