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Швеция поприветствовала одобрение Эрдоганом ратификации ее членства в НАТО

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Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery/Tt
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Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон 23 октября приветствовал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в НАТО.

«Радостная новость, что президент Турции Эрдоган в настоящее время представил ратификационные документы в парламент Турции», — написал Кристерссон на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Он подчеркнул, что Стокгольм с нетерпением ждет вступления в Североатлантический альянс.

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Ранее в этот день Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в НАТО. До этого, 21 октября, издание Expressen со ссылкой на источники сообщило, что шведское руководство ожидает от Турции ратификации заявки королевства на вступление в НАТО «в течение нескольких недель».

Ранее, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Более того, он заявил, что его страна должна покинуть альянс.

Еще в августе Эрдоган заявил, что скорость рассмотрения турецким парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. Власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс, отмечал он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединились к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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