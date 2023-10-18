В Турции заявили о необходимости отклонить заявку Швеции на членство в НАТО

Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и решительно выступить против стратегии расширения НАТО на Восток, при этом сама страна, в свою очередь, также должна покинуть альянс, поскольку пребывание в нем сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции. Об этом 18 октября заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«На первом этапе великое национальное собрание (парламент. — Ред.) Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции. Турция была де-факто отлучена от НАТО. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции», — заявил Перинчек «РИА Новости».

Как обосновал свою позицию лидер партии, «выход из НАТО — это самая эффективная практика против заговоров США», отмечает «Газета.Ru».

«Освобожденная от НАТО, Турция объединит и консолидирует свой внутренний фронт», — подчеркнул политик.

Ранее, 16 октября, агентство Reuters сообщило, что Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение американских истребителей F-16.

В тот же день обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви написал, что Анкара может пересмотреть позицию по вопросу ратификации заявки Швеции на членство в Североатлантическом альянсе из-за инцидента со сбитым американскими военными в Сирии американскими военными в начале октября турецким беспилотником.

5 октября появилась информация в СМИ о том, что на северо-востоке Сирии реактивный истребитель США F-16 сбил турецкий беспилотник, поскольку посчитал его угрозой для американских войск. Отмечалось, что это первый случай, когда Вашингтон сбил беспилотник своего союзника по НАТО. Пентагон в тот же день подтвердил, что самолет США сбил турецкий беспилотник в Сирии. Сельви отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Вашингтон за это происшествие.

На пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны объединения 11 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ожидает от Турции ратификации документов о вступлении Швеции в альянс буквально в ближайшие недели.

В августе Эрдоган заявил, что скорость рассмотрения турецким парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. Власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс, отмечал он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.