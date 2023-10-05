Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии

Пентагон 5 октября подтвердил, что самолет США сбил турецкий беспилотник в Сирии. Об этом 5 октября заявил официальный представитель американского ведомства бригадный генерал военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Патрик Райдер.

Он уточнил, что около 7:30 в Сирии американские войска зафиксировали, что беспилотники наносят удары в окрестностях провинции Хасеке, некоторые из которых пришлись по зоне, которая находится примерно в километре от вооруженных сил США.

«Американское командование сочло беспилотник, который теперь находился на расстоянии менее полукилометра от сил США, потенциальной угрозой, и истребители F-16 сбили его примерно в 11:40», — сказал Райдер в ходе брифинга, трансляция которого велась на C-SPAN.

Помимо этого, он отметил, что у Вашингтона нет оснований полагать, что Анкара намеренно целилась по американским силам в Сирии.

Уточняется, что шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с турецким коллегой Яшаром Гюлером. Они обсудили действия Турции на сирийской территории. Остин заверил, что Соединенные Штаты находятся в Сирии исключительно для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее в этот день появилась информация в СМИ о том, что на северо-востоке Сирии реактивный истребитель США F-16 сбил турецкий беспилотник, поскольку посчитал его угрозой для американских войск. Отмечалось, что это первый случай, когда Вашингтон сбил беспилотник своего союзника по НАТО.

Также 5 октября стало известно, что национальная разведка Турции нанесла удар по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. В ходе операции были уничтожены склады оружия и боеприпасов, а также по здание, в котором размещались штурмовые и диверсионные подразделения.

1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может начать масштабную антитеррористическую операцию у южных границ страны в Сирии и Ираке. Это случилось после теракта у здания турецкого МВД в центре столицы. Тогда пострадали двое полицейских. РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта.

В тот день турецкое министерство обороны сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака, расположенным в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара.