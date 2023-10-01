Около здания МВД в центре Анкары прогремел взрыв

Около здания МВД в центре турецкой столицы Анкары прогремел взрыв. Об этом 1 октября сообщает сайт телеканала TGRT Haber.

Предварительно, там взорвался автомобиль. Также слышится стрельба, вокруг места происшествия перекрыты дороги.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Телеканал A Haber уточняет, что на месте полиция после этого провела контролируемый взрыв подозрительного пакета. Сообщается, что к этому моменту взрывотехники будут подрывать любой подозрительный объект в районе инцидента. Специалисты изучают белый автомобиль, на котором к зданию МВД приехали террористы. Это белый коммерческий автомобиль, у которого выбиты стекла. В багажнике нашли коробки.

Ранее, 28 сентября, в многоэтажном жилом доме в Стамбуле также произошел взрыв. Сообщалось, что взрыв газа прогремел на последнем пятом этаже. По данным местных властей, погиб как минимум один человек, еще двое получили ранения.