Эрдоган назвал атаку в Анкаре последним вздохом террористов

Попытка теракта в Анкаре станет для их организаторов «последним вздохом». Об этом 1 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, — это последние вздохи террористов», — заявил он в парламенте.

Глава государства отметил, что Турция может начать масштабную антитеррористическую операцию у южных границ страны в Сирии и Ираке.

1 октября двое террористов подъехали на угнанном автомобиле к воротам здания МВД Турции в центре Анкары. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. По злоумышленникам был открыт огонь, второго террориста нейтрализовали.

В результате перестрелки легкие ранения получили двое полицейских. Жертв нет. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

По данным «Известий», вокруг здания МВД в Анкаре усилили меры безопасности. Практически весь прилегающий район оцеплен. Туда также стянули бронетехнику.