Пытавшиеся совершить теракт боевики приехали в Анкару на угнанном авто

Террористы, которые пытались совершить теракт в Анкаре, приехали туда на угнанном ими автомобиле, убив его владельца. Такие подробности раскрывает 1 октября газета Sabah.

«Двое боевиков, напавших на здание МВД Турции, угнали белый минивэн в Кайсери. Владельца автомобиля, ветеринара из деревни Девели Микаила Бозлогана, боевики убили выстрелом в голову, его тело обнаружили жители деревни на пустыре», — уточняет издание.

Машину, которую использовали боевики, обследовали взрывотехники, несколько подозрительных коробок из нее обезвредили.

К настоящему времени ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.

Утром в воскресенье двое террористов подъехали к воротам здания МВД в центре Анкары. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. По злоумышленникам был открыт огонь, второго террориста таким образом нейтрализовали.

В результате перестрелки легкие ранения получили двое полицейских. Жертв нет.