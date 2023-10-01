Пытавшиеся совершить теракт боевики приехали в Анкару на угнанном авто
Террористы, которые пытались совершить теракт в Анкаре, приехали туда на угнанном ими автомобиле, убив его владельца. Такие подробности раскрывает 1 октября газета Sabah.
«Двое боевиков, напавших на здание МВД Турции, угнали белый минивэн в Кайсери. Владельца автомобиля, ветеринара из деревни Девели Микаила Бозлогана, боевики убили выстрелом в голову, его тело обнаружили жители деревни на пустыре», — уточняет издание.
Машину, которую использовали боевики, обследовали взрывотехники, несколько подозрительных коробок из нее обезвредили.
К настоящему времени ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.
Утром в воскресенье двое террористов подъехали к воротам здания МВД в центре Анкары. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. По злоумышленникам был открыт огонь, второго террориста таким образом нейтрализовали.
В результате перестрелки легкие ранения получили двое полицейских. Жертв нет.